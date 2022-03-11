Barcelona - Galatasaray maçının ardından UEFA ülke sıralaması da güncellendi! İşte son durum...
Avrupa arenasında son kalan temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken gecenin maçlarının ardından ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin ülke puanında son durumu...
Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, G.Saray'ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de sıralamada 19. sıradaki yerini korudu.