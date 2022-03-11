İspanya La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk etti. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Cadiz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joao Felix ve 68'de De Raul kaydetti. Cadiz'in tek golü ise 45'te Alvaro Negredo'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde Serrano, 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid üst üste 4. galibiyetini aldı ve 51 puana yükseldi. Cadiz ise 4 maç sonra kaybetti ve 24 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Vallecano'ya konuk olacak. Cadiz ise Villarreal'i ağırlayacak.