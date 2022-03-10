İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich ile Chelsea kozlarını paylaştı.
Zorlu müsabakadan konuk takım 3-1 galip ayrıldı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 3'te Chalobah, 14'te Mount ve 90'da Havertz kaydetti.
Norwich'in tek sayısı ise 69'da penaltıdan Pukki'den geldi.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak Norwich formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Chelsea 56 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu. Norwich ise 17 puanda kaldı ve ligin son sırasından kurtulamadı.