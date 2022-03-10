Norwich 1-3 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Kabak...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Norwich ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Chelsea oldu. Mavilere galibiyeti getiren golleri, Chalobah, Mount ve Havertz kaydetti. Norwich'in tek sayısı ise penaltıdan Pukki'den geldi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak Norwich formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 00:25