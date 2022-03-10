MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: Operasyon ya da temizlik...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, flaş açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, hakemlerin görevden alınması kararıyla ilgili "Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı. İşte o çarpıcı röportajdan öne çıkanlar...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. Görevden alınan hakem kararlarını değerlendiren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

Karar açıklandığından beri 48 saat olmadı. Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok. Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin, 1. etabı.

Klasman belirlendi. Her yıl yapıldı. Klasmanlar, temmuz veya ağustos ayında belirlenir, sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var. Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı.

Görevde olan ve olmayan arkadaşlarımın hepsinin, örgütlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bunlarla ilgisi yok.

Yılların yıpranmışlığı var. Bazı arkadaşlarımız, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Bundan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiği tespitini yaptık. Davranışlarında hür olmayan hiçbir hakem, doğru karar veremez.

Verdiğimiz kararın 1 gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Karar 8 Mart günü verilmedi. Son 1.5 aydır, adım adım Nihat Özdemir'e rapor verdim. 1.5 aylık çalışmanın geldiği noktaydı 8 Mart. Her şeyden emin olmamız gerekiyordu.

Mete Kalkavan'ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir. 6719 hakemimiz var. Aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Alttan gelenler çok iyi, iddialıyım."