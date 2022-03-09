Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan Ali Akman, geleceğiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak NEC Nijmegen forması giyen genç golcü, bonservisini elinde bulunduran Frankfurt'a geri dönmek istediğini ifade etti.

NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman, geleceğiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNECEĞİM"

19 yaşındaki golcü, geleceğiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Frankfurt'a geri döneceğim. Umarım orada kalabilirim. Yazın neler olacağını göreceğiz. Tekrar NEC Nijmegen'e kiralanmak istiyor muyum? Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Ama burada harika zaman geçiriyorum. Çok mutluyum.

Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum."

Bu sezon Hollanda ekibinde 25 maça çıkan Ali Akman, 5 gol atma başarısı gösterdi.