Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Huddersfield kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 14:29