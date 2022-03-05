Real Madrid 4-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Madrid sahasında oynadığı bu karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'in gollerini 40'ta Eduardo Camavinga, 43'te Luka Modric, 69'da Karim Benzema ve 79'da Marco Asensio kaydetti. Sociedad'ın tek golü ise Oyarzabal'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 00:59