Nice PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Nice ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Lider PSG farkı korumak istersen, Nice ise Şampiyonlar Ligi kontenjanında yer almak istiyor. Peki; Nice PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:58