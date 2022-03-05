Fransa Ligue 1'in 27. hafta karşılaşmasında Nice ile Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
NICE PSG MUHTEMEL 11'LER
Nice: Benitez; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Kluivert; Gouiri, Dolberg.
PSG: Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Pereira; Di Maria, Messi, Neymar.
NICE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.