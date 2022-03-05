13 yaşındaki Benjamin Agüero Arjantin kulübü Tigre ile antrenman yaparak profesyonel futbola ilk adımlarını attı.

Sergio Agüero, Benjamin'in Tigre ile iki antrenman yaptığını açıkladı. Agüero "Benjamin Tigre'ye gitti çünkü en iyi arkadaşı orada. Geçen hafta denemeye gitti ve bana yazdı. Bana 'Baba, geçtim' dedi.Onu aradım, tebrik ettim ve 'Bak, bütün bu yıl boyunca kendini toparla ve sonra gerçekten oyunu beğenip beğenmediğini gör' dedim. İyi vakit geçirdi, iki antrenmandan da keyif aldı, ancak devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

KALP SORUNU FUTBOLA VEDA ETTİRDİ

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri sayılan ve kariyerinde Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Sergio Agüero, Barcelona'nın geçtiğimiz Ekim ayında Alaves ile oynadığı mücadelede nefes darlığı çekmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Uzun geçen bir tedavi sürecinin ardından kalbinde sağlık sorunu bulunan Agüero, Aralık ayında ise gözyaşları futbola veda etmek zorunda kalmıştı.