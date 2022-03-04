Stanford Üniversitesi, yaptığı açıklamayla takımın kalecisi ve kaptanı olan Katie Meyer'in kampüste ölü bulunduğunu duyurdu. 22 yaşındaki kalecinin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

22 yaşındaki başarılı kalecinin vefatı, arkadaşlarını ve okul yönetimini yasa boğdu. Stanford Üniversitesi çarşamba günü yaptığı açıklamada, üniversitenin kalecisi ve kaptanı olan Katie Meyer'in 22 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Okul, Meyer'in kampüsteki bir rezidansta ölü bulunduğunu ve ölüm nedeninin henüz açıklanmadığını belirtti.

Meyer, Stanford'un 2019'da NCAA Kadın Futbol Şampiyonası'na gitmesine katkıda bulunurken takımının Kuzey Carolina ile oynadığı mücadelede başarılı bir performans ortaya koydu.



Katie Meyer, Carolina maçında iki penaltı kurtarışı yaptı. Genç futbolcunun vefatının ardından, onun ne kadar başarılı ve etrafına ışık saçan bir insan olduğundan bahsedildi.

Katie'nin kadın futboluna verdiği değer ve çalışma tutkusu da vurgulandı.

ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Öğrenci İşleri Başkan Yardımcısı Susie Brubaker-Cole ve Atletizm Direktörü Bernard Muir, Katie Meyer ile ilgili bir yazı yayımlandı.

"Katie, dünyasındaki her şeye ve herkese olağanüstü bir derecede bağlıydı.

Arkadaşları onu, çok iyi ve çok büyük bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorlar.

O, dünyaya bakış açımızı değiştirdi ve çok önemli zorlukların üstesinden gelmemiz için birlikte çalışmamız gerektiğini bize aşıladı.

Akademik bir disiplin seçti ve her zaman tutkusunu herkese yansıttı.

Kardinal Kadın Futbol Programı'na ve genel olarak kadın sporlarına büyük bir önem verdi.

Son derece rekabetçi olan Katie, Stanford'un 2019'da üçüncü NCAA kadın futbol şampiyonasını kazanmasına yardımcı oldu.

Kuzey Carolina'ya karşı yaptığı iki önemli penaltı kurtarışı büyük bir başarıydı.

Katie, sahadaki ve topluluğumuzdaki pek çok kişi için parlak bir ışıktı."