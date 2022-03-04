Shakhtar Donetsk genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, kulübün genç takımı antrenörlerinden birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından öldürüldüğünü Facebook üzerinden doğruladı.
Kulüp CEO'su duyurdu! Shakhtar Donetsk hocası Rus askerler tarafından öldürüldü
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, spordan sanata tüm alanları da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, genç takım antrenörünün Rus askerler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
KULÜBÜN CEO'SU AÇIKLADI: ONU BİR RUS MERMİSİ ÖLDÜRDÜ
Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.
Shakhtar şefi ayrıca Rusya halkına, Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu. Palkin, gönderisinde şunları yazdı: Dün çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Çocuk koçuydu. Onu bir Rus mermisi öldürdü.