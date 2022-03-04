Bir dönem Real Madrid, Inter ve Milan formalarını giyen efsane futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı. Hollandalı eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

Real Madrid, Inter ve Milan gibi Avrupa devlerinde oynayan ve bir döneme damga vuran efsane futbolculardan Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı.

Hollandalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslam ailesine katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlar için teşekkürler. Dünyadaki tüm kardeşlerime, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten Sophia'ma katılmaktan dolayı çok memnunum. Adımı değiştirmedim. Herkese sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Clarence Seedorf'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.