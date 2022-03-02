Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Valencia ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. İki La Liga ekibi Athletic Bilbao ile Valencia, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Athletic Bilbao maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 23:30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.