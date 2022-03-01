İngiltere FA Cup'ta heyecan sürüyor. 5. tur maçında Middlesbrough ile Tottenham kozlarını paylaşacak.
Premier Lig ekibi Tottenham, ligde topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor. Championship'te mücadele eden Stoke City ise 44 puanla 15. sırada bulunuyor.
MIDDLESBROUGH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere FA Cup 5. turunda oynanacak Middlesbrough - Tottenham maçı 1 Mart Salı (bugün) TSİ 22.55'te başlayacak ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.
MIDDLESBROUGH - TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER
Middlesbrough: Lumley; Dijksteel, Fry, McNair; Jones, Crooks, Howson, Tavernier, Taylor; Balogun, Sporar
Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Kulusevski, Kane, Son