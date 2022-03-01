Middlesbrough - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

Middlesbrough - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Championship ekibi Middlesbrough ile Premier Lig ekibi Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, Middlesbrough - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Middlesbrough - Tottenham maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 10:35