Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? (Beşiktaş - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle)

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? (Beşiktaş - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 23:12 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 23:12