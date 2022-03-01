Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte zorlu karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Kenan, Batshuayi.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Thiam, Bertolacci, Cardoso, Gavranovic.