Premier Lig'de 27 haftada topladığı 47 puanla 4. sırada bulunan Manchester United, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Kırmızı Şeytanlar'da teknik patron Ralf Rangnick, Edinson Cavani ve Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma ihtimali olduğu için yönetime forvet transferi için listesini verdi. Listenin en tepesinde yer alan ismin ise Napoli'den Victor Osimhen olduğu iddia edildi.

OSIMHEN İÇİN 120 MİLYON EURO!

Daily Star'da yer alan habere göre; İngiliz devi forvet transferi için Napoli'den Victor Osimhen'i radarına aldı. Napoli'nin ise Nijeryalı yıldız için 120 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

İtalyan devi, Osimhen'i kadrosuna katarken 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve kulüp transfer rekorunu kırmıştı.

Bu sezon Napoli'de 22 maça çıkan Nijeryalı golcü, 11 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.