İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Villarreal sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Villarreal ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Espanyol maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.