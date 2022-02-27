Son dakika: FIFA'dan Rusya kararı!

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'na tutumu nedeniyle yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre, Rusya Milli Takımı'nın adı, "Rus Futbol Birliği" olarak değiştirilecek ve resmi adını kullanamayacak. 2 Bu takım, maçlarını Rusya'da oynayamayacak. 3 Bu takım, herhangi bir bayrak ve milli marşı temsil etmeyecek.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 22:37