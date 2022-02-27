Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco ile Reims karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 27. hafta karşılaşmasında Monaco ile Reims kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi takım 55. dakikada Ben Yedder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Reims, 85. dakikada Volland (k.k) ve 90+2'de Mbuku'nun attığı golle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı

Ayrıca ev sahibi ekibin 7. dakikada Martins ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 88. dakikada Jean Lucas, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorun ardından Monaco'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 38 puanda kaldı. Reims ise 2 maç sonra kazandı ve 31 puana yükseldi.

Ligin 28. haftasında Monaco deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Reims ise Strasbourg'u ağırlayacak.