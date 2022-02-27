Lazio 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli rakibini 2-1 mağlup etti. Napoli'ye galibiyeti getiren golü 62. dakikada Lorenzo Insigne ve 90+4. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 01:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 01:16