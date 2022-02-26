İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Watford'u konuk etti. Zorlu mücadele başladığı gibi sona erdi ve Manchester United, 1 puana razı oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ralf Rangnick'in takımı Manchester United ile Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Watford kozlarını paylaştı.



Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Rakip kaleye tam22 şut gönderen MANU, gol atma başarısı gösteremedi.



Alınan bu sonucun ardından Manchester United, 47 puana yükseldi ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Watford ise 19 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Watford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

