Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Montpollier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpollier ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Montpollier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPOLLIER - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpollier - Rennes maçı 25 Şubat Cuma günü saat 23:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.