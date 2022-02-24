Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da da göre yapan, şu an ise Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Ukrayna topraklarını işgal etme niyetimiz yok, operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin'in bu açıklamalarına karşın, Rus askerleri bazı noktalardan Ukrayna topraklarını geçerek bu ülkeye girdi. Rus uçakları bazı şehirleri bombaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı. Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.

"KIEV'İ TERK ETMEYECEĞİM"

Ülkede sıkı yönetim ilan edilmesinin ardından, 25 Şubat'ta başlaması planlanan lig, Ukraya Futbol Federasyonu, ligi askıya aldı.

Son durumla ilgili açıklama yapan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Oyuncular kendileri ve aileleri için normal olarak korkmuş durumda. Çok fazla yabancımız yok, yabancıların çok olduğu takımlar için büyükelçiliklerin onlardan ayrılmalarını istemesi elbette kötü bir durum. Belaruslu oyuncularım var. Ruslarla arkadaşlar var ve bunu bir tehlike olarak görmüyorlar. Shaparenko eşi ve çocuklarıyla Kiev'de yaşıyor. Ancak saldırıya uğrayan Mariupol'da anne-babası var" dedi.

Ukrayna'dan ayrılmayacağını söyleyen Rumen teknik adam, "Ukrayna'na tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terkedip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.