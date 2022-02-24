45 yaşındaki Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Rusya ile yaşanan gerilime sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.

SHEVCHENKO: UKRAYNA BENİM VATANIM

Andriy Shevchenko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik. Samimi, çalışkan ve özgürlüğü seven vatandaşlardan oluşan bir millet! Bu bizim en önemli varlığımız! Bugün hepimiz için zor bir zaman. Ama birlik olmalıyız! Birlik içinde kazanacağız! Ukrayna'ya zafer!" ifadelerini kullandı.