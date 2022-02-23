TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşıyor. Bucaspor - Eskişehir maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Bucaspor - Eskişehirspor karşılaşmasının canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme mücadelesi veren Eskişehirspor, Bucaspor deplasmanına konuk oluyor.

Bucaspor – Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ligin 27'nci hafta maçında bugün Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geliyor…

Geçtiğimiz hafta sahasında Zonguldak Kömürspor'u ağırlayan ve rakibi ile 0-0 berabere kalarak çok kritik bir kayıp yaşayan Kırmızı Şimşekler, İzmir'den puan ya da puanlarla dönmenin peşinde olacak. Kritik mücadele saat 13.00'de başladı.

Bucaspor – Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Bucaspor - Eskişehirspor canlı izle

Bucaspor – Eskişehirspor karşılaşması ES TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.