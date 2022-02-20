Galatasaray'dan kovulduktan sonra İtalya'ya dönen Igor Tudor, Hellas Verona'nın başına geçmişti.
Galatasaray'dan kovulan Igor Tudor İtalya'da gündem oldu!
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Verona, Roma deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Maçta Verona'nın teknik direktörü Igor Tudor'un uygulattığı duran top taktiği İtalya'dan gündem oldu. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma ile karşılaşan Verona, 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Verona takımının ilk golündeki akıl dolu taktiği ise ayakta alkışlandı. İtalya basını Igor Tudor'u öve öve bitiremedi.
RAKİBİ KANDIRDI
Verona, Roma'nın ceza sahasının sağ çaprazında kazandığı serbest vuruşta, 5 numaralı futbolcusu Faraoni topa tam vuracakken, takım arkadaşlarına tepki gösterirmiş gibi yapıp vurmaktan vazgeçti.