Manchester City 2-3 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında ağırladığı Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 22:35