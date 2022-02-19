Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens sahasında Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lens - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Lyon maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LENS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lens: Farinez; Gradit, Danso, Medina; Clauss, Frankowski, Doucoure, Fofana; Sotoca, Ganago, Kalimuendo

Lyon: Lopes; Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson; Kadewere, Ndombele, Faivre, Paqueta; Toko Ekambi, Dembele