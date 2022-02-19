İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Granada sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Granada ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Villarreal maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.