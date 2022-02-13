Son dakika spor haberleri: Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın talipleri artıyor. Sezon sonunda PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile Real Madrid'e transfer olacakları konuşulan Norveçli golcü için Manchester United'ın da devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Edinson Cavani ile yaz aylarında yollarını ayırması beklenen Manchester United, hücum hattını güçlendirecek bir golcü arayışlarına başladı.

Teknik direktör Ralf Rangnick kulübün bu yaz yeni bir forvet alması gerektiğini açıklarken, Kırmızı Şeytanlar'ın Erling Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar arasına katılması bekleniyor.

Goal'ün haberine göre; Norveçli santrforla uzun bir süredir ilgilenen United'ın bu oyuncuyu kadrosuna katması ise kolay görünmüyor.

"KULÜP MÜMKÜN OLAN EN İYİ SANTRFOR TAKVİYESİNİ YAPMALI"

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduğu çok açık. Cavani'nin sözleşmesi yaz aylarında bitiyor ve kulüp mümkün olan en iyi santrfor takviyesini yapmalı. Bence herkes bu durumun farkında." ifadelerini kullanmıştı.

Old Trafford'un 1 numaralı forveti hiç şüphesiz şu anda Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer döneminde zaman zaman iyi maçlar çıkartan Cavani de önemli bir isim ancak her iki oyuncunun da kariyerlerinin son dönemlerine girmesi United'ı transfere zorluyor.

Ronaldo'nun takımıyla olan kontratı 2024'e dek sürüyor ve bir yıl da uzatma opsiyonu içeriyor ancak 37 yaşına girecek oyuncu için bu seçeneğin kullanılması zor görünüyor.

Takımın bir diğer forveti Anthony Martial ise sezon sonuna kadar Sevilla'ya kiralandı ve gelecek sezon takımda olup olmayacağı netleşmedi. Öte yandan bir diğer hücum oyuncusu Mason Greenwood'un kontratı ise tecavüz ve saldırı iddiaları sonrasında askıya alındı.

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen Marcus Rashford forvet rolü için güçlü bir aday olsa da genellikle bu rolde kullanılmaması ve sol kanatta kendini daha iyi hissetmesi Rashford ihtimalini zayıflatıyor.

HAALAND'IN SON DURUMU

Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih ve PSG yaz aylarında Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Dortmund'da kalmak da Haaland için seçeneklerden bir diğeri. 21 yaşındaki oyuncu 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada Dortmund'un yaz aylarında vereceği kararı bir an önce netleştirmesi için kendisine baskı yaptığını açıklamıştı.

Kontratı 2024'te sona erecek olan yıldız oyuncu yaz aylarında 75 milyon Euro karşılığında serbest kalabilecek.