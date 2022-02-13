Atalanta - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atalanta - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 10:42