Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Juventus ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Atalanta, topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyor. 45 puanı bulunan Juventus ise 4. sırada yer alıyor.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Atalanta - Juventus maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
ATALANTA - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Sportiello; Toloi, Merih, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskiy, Boga; Muriel
Juventus: Szczesny; de Sciglio, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Locatelli, Zakaria; Dybala; Vlahovic, Morata