İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmada, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 76. dakikasında ev sahibi Atalanta, Malinovskyi ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın son anlarında Juventus, Danilo ile 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1.
Siyah-beyazlı takım, Atalanta'ya mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Juventus puanını 46 yaptı ve 4. sırada yer almayı sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, Danilo'nun son dakika golüyle yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.
Atalanta, bu maçta da üstünlüğünü koruyamayarak aldığı 1 puana razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan mavi-siyahlı takım, 44 puanla 5. sırada yer aldı.
Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.