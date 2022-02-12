Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 16:24