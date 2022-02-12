Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 16:24
İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Lazio - Bologna maçına dair tüm merak edilenler...
LAZIO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio - Bologna maçı saat 17:00'da başlayacak. Maçı S Sport 2'de canlı yayınlayacak.