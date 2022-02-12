Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Bayer Leverkusen sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 16:48