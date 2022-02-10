İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal kozlarını paylaşacak.
Wolverhampton, mücadele öncesi topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puanı bulunan Arsenal ise 6. sırada bulunuyor.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) saat 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Sa; Saiss, Coady, Kilman; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Trincao, Jiminez, Podence
Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette