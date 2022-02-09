Manchester City - Brentford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester City Brentford maçı CANLI İZLE | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Brentford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester City Brentford maçı CANLI İZLE | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City ile Brentford kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester City - Brentford maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 12:03