SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR? Fenerbahçe'den Antalyaspor'a transfer olan oyuncu kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş, bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oldu. Yıldız oyuncu, Akdeniz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Sinan Gümüş kimdir, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? İşte Sinan Gümüş hakkında detaylar...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş, bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'a transfer oldu. Yıldız oyuncu, Akdeniz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Sinan Gümüş kimdir, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Son olarak Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş, sarı lacivertlilere 2020 Ağustos'unda transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı ve transfer döneminde yaşanan bazı pürüzler sebebiyle süresiz olarak kadro dışı kaldı. Fenerbahçe Başkanı o dönem Sinan Gümüş için, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" demişti. Bir süredir formadan uzak kalan oyuncu, ara transferde Antalyaspor ile anlaştı.

Sinan Gümüş Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın yanı sıra, Genoa ve Stuttgart formaları da giydi. Aynı zamanda Sinan Gümüş, Fenerbahçe macerası öncesinde de Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Sağ-sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayan Sinan Gümüş, kariyerinde 205 maça çıktı 46 gol 22 asist kaydetti.