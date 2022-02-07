La Liga'nın 23. haftasında Athletic Bilbao sahasında Espanyol ile karşılaştı. 16 dakikada 3 golün çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bilbao'ya galibiyeti getiren goller Oihan Sancet ve Inigo Martinez'den gelirken Espanyol'un tek golünü Tonny Vikhena kaydetti.
Athletic Bilbao 2-1 Espanyol (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga'nın 23. haftasında Athletic Bilbao evinde Espanyol'u ağırladı. 16 dakikada 3 golün çıktığı maçta ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bilbao'ya galibiyeti getiren goller Oihan Sancet ve Inigo Martinez'den gelirken Espanyol'un tek golünü Tonny Vikhena kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 01:27