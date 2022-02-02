Belenenses - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Ligi

Belenenses - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Ligi

Portekiz Ligi'nde heyecan sürüyor. Belenenses ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Belenenses - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 17:15