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Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Belenenses sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Belenenses-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
BELENENSES-SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Belenenses Sporting Lizbon maçının başlama düdüğü 23.45'te'da çalacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.