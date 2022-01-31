Galatasaray'ın, İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'dan transfer ettiği Erick Pulgar, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motoru Google'da Erick Pulgar ismi aratılıyor. Peki, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar nereli? Kaç yaşında? Erick Pulgar hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Erick Pulgar hakkındaki her şey...

Erick Pulgar, tam adıyla Erick Antonio Pulgar Farfan; 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındadır ve merkez orta saha ile önlibero hattında oynayabilmektedir. Akranlarının futbola ilgisinden ötürü küçük yaşlardan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran bu spor dalına merak sardı. Uzun boyu ve güçlü yapısıyla arkadaşları arasından kolaylıkla sıyrılan Pulgar, ilk etapta ülkenin amatör takımlarında mücadele etti.

Çocuk yaşta Miramar Sur Este'de oynadı. Buradaki performansı onu doğduğu kentin en büyük takımına; yani Antofagasta'ya taşıdı. İlk kez bu takımda profesyonel olduğunda henüz 19 yaşındaydı. 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.

BOLOGNA PULGAR'I KEŞFETTİ

Tarihler 7 Ağustos 2015'i gösterdiğinde Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi. O dönemde Bologna, 2 milyon 280 bin Euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna kattı. Pulgar da, bu transferden sadece 1 yıl sonra eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

GÜNEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ!

2015-16 sezonunda, sadece masallarda denk gelinebilecek bir hikaye yaşandı. Şili Milli Futbol Takımı, o yıl Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erick Pulgar da kadroda yer alıyordu. O dönem 21 yaşında olan orta saha, Copa America'yı kazanma başarısını elde etti.

Bu gelişme, Şilili yıldızın kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına aracı olurken piyasa değerini de hızla arttırdı. Bologna, Şilili yıldızı 4 yıl süreyle kadrosunda tuttu. Diğer bir deyişle cilalayıp parlattı. Ülkenin köklü takımlarından Fiorentina, Pulgar'ın daha da popüler hale gelmesini beklemeden erken davranıp servet değerinde bir bedelle oyuncuyu transfer etti.

BÜYÜK UMUTLARLA FIORENTINA'NIN YOLUNU TUTTU

Bir orta sahanın en verimli olduğu yaş aralığı, çoğu futbol otoritesine göre 25 ile 32'dir. Fiorentina, Pulgar'ın birkaç yıl içerisinde daha da gelişeceğini düşünüp Bologna'ya 12 milyon 300 bin Euro ödeme yapmaktan geri durmadı.

Kariyerinin en büyük transferini yapan Şilili, 26 yaşında büyük hayallerle Floransa kentine ayak bastı. Ancak, Fiorentina günleri beklediği gibi ilerlemedi. 2 yıl içerisinde sadece 41 maçta oynarken rakamsal açıdan beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. Öyle ki, bu sezon sadece 8 maçta oynadı ve 1 asist yapabildi.