Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Lübnan sahasında Güney Kore'yi ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Cho Kyu-Sung kaydetti.
KIM MIN-JAE 90 DAKİKADA FORMA GİYDİ
Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Lübnan maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Güney Kore yenilmezlik serisini sürdürdü ve 17 puana yükseldi. Lübnan ise 5 puanda kaldı.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Güney Kore - 7 maç - 17 puan
İran - 6 maç - 16 puan
Birleşik Arap Emirlikleri - 6 maç - 6 puan
Lübnan - 7 maç - 5 puan
Irak - 6 maç - 4 puan
Suriye - 6 maç - 2 puan
* Grupta ilk 2'ye kalan takımlar direkt Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. 3. sırada yer alacak takım ise play-off oynayacak.