Lübnan 0-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Güney Kore tek attı 3 aldı! Kim Min-Jae...

Lübnan 0-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Güney Kore tek attı 3 aldı! Kim Min-Jae...

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Lübnan ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Mücadelede Fenerbahçeli Kim Min-Jae 90 dakika forma giydi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 16:57