Afrika Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fildişi Sahili ile Mısır kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fildişi Sahili - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fildişi Sahili - Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Afrika Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fildişi Sahili ve Mısır karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fildişi Sahili - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİLDİŞİ SAHİLİ - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili - Mısır maçı 26 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ - MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fildişi Sahili: Sangare; Aurier, Kossounou, Deli, Konan; Kessie, Seri, Sangare; Zaha, Haller, Pepe

Mısır: El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf; Fathi, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, Salah