İtalya Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Milan ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MILAN JUVENTUS İLK 11'LER
Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.
Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata.
MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Milan-Juventus maçı saat 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.