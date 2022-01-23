İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Juventus'u ağırlayı. Mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından Milan'ın galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 39 puana yükseldi. Juventus ise yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, 42 puana ulaştı.

IBRAHIMOVIC SAKATLANDI!

Dev mücadelenin 28. dakikasında Zlatan Ibrahimovic sakatlanarak oyuna devam edemedi. İsveçli yıldızın yerine Olivier Giroud dahil oldu.

Ligin 24. haftasında Milan deplasmanda Inter'e konuk olacak. Juventus ise Verona'yı ağırlayacak.