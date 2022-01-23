İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Leicester City sahasında Brighton'ı konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Leicester City'nin golünü Daka attı. Brighton'ın golünü Welbeck kaydetti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Leicester City ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atkinson düdük çaldı.



Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Leicester City'nin golünü 46. dakikada Daka attı. Brighton'ın golünü 82. dakikada Welbeck kaydetti.



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla Leicester City'nin puanı 26 oldu. Brighton ise 30 puana ulaştı.