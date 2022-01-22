İspanya La Liga'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 22. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı ağırladı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan Atletico, 3 puanın sahibi oldu. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller Cunha, Correa ve Hermoso'dan geldi. Valencia'nın gollerini ise Musah ve Duro kaydetti.

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid iki farklı geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Valencia 25. dakikada Musah ve 44. dakikada Duro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Correa, Cunha gibi isimleri oyuna alan Diego Simeone'nin takımı La Liga'da uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. 64'de Cunha, 90+1'de Correa ve 90+3'te Hermoso ile 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 36 puana yükseldi, Valencia ise 29 puanda kaldı.