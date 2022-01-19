İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezası onandı!

İtalya'da yüksek mahkeme, Robinho'ya verilen 9 yıl hapis cezasını onadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan yargısının en üst merci olan Yargıtay, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı. Böylece Robinho hakkındaki yargılama, İtalya'daki adli sürecini tamamladı ve Brezilyalı futbolcu hakkındaki ceza kesinleşti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 01:34