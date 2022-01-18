St. Pauli 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Borussia Dortmund, deplasmanda St. Pauli'ye 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Mücadelenin 4. dakikasında Amenyido'nun golüyle öne geçen St. Pauli, 40. dakikada Witsel'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 58. dakikada Haaland'ın penaltısıyla fark 1'e inerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik St. Pauli üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 00:58