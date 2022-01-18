İtalya Ligi'nin 22. haftasında Spezia'nın Milan’ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta hakem Marco Serra, ev sahibi Milan'ın iptal ettiği golü sebebiyle tartışma konusu oldu. "Çılgınca bir düdük" manşetini atan La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Serra'nın kararının şampiyonluk yarışına etki ettiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Spezia'nın Milan'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta hakem Marco Serra, ev sahibi Milan'ın iptal ettiği golü sebebiyle tartışma konusu oldu.

Konuk Spezia'nın son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı mücadelenin 90+2. dakikasındaki pozisyon ve hakem Serra'nın kararı ülke gündemdeki yerini koruyor.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında skor 1-1 berabereyken, gelişen Milan atağında, Rebic müsait durumdaki Messias'a topu çıkartmış, Messias da Milan'ı 2-1 öne geçiren golü atmıştı. Ancak Rebic'in pasını verdiği sırada Spezialı Bastoni'nin yaptığı faul sebebiyle hakem Serra, anında düdük çalıp oyunu durdurmuş ve avantaj kuralını işletmediği için Milan'ın golü geçerlilik kazanmamıştı.

İtalyan spor basını bugün, "Sansasyonel hakem hatası" yorumlarıyla söz konusu pozisyon ve hakemin kararına geniş ayırdı.

"Çılgınca bir düdük" manşetini atan La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Serra'nın kararının şampiyonluk yarışına etki ettiği belirtildi.

Haberde, hakem Serra'nın hem maç içinde hem de soyunma odasında Milanlı oyunculardan özür dilediği ifade edildi. Serra'nın uzun bir süre dinlendirileceği kaydedildi.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Tüketici Hakları Derneği (Codacons), hakemin maçın sonucuna doğrudan etki eden hatasının oyunculardan taraftarlara ve bahisçilere kadar pek çok kişiyi etkilediği gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanmasını talep etti.

Haberde, futbol oyun kuralları gereğince hakemin bu hatasının teknik bir hata olmadığı, pozisyonu yanlış yorumlamasından kaynaklandığı, bu nedenle maçın yeniden oynatılamayacağının açık olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde hakem atama komitesinin başkan yardımcısı Andrea Gervasoni'nin de Serra'nın dikkatsizliği sebebiyle üzüntüsünü dile getirdiği ve Serra'nın dinlendirileceğini söylediği de yer aldı.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de hakem Serra'nın özürlerini kabul ettiği kaydedildi.