Aston Villa 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 22. hafta mücadelesinde Aston Villa, evinde Manchester United'ı ağırladı. Zorlu maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Aston Villa'nın gollerini Jacop Ramsey ve Philippe Coutinho attı. Manchester United'ın gollerini ise Bruno Fernandes kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 22:50